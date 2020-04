Se billedserie Henrik Petersen sætter flaget op hver dag foran Raadhuskroen. Foto: Thomas Olsen

Succes med take-away

Ringsted - 21. april 2020

Krebinetter med grønærter og barsekartofler. Det kan sikkert få tænderne til at løbe i vand hos mange og sende tankerne tilbage til mors eller mormors kødgryder i barndommen.

Det er nu en ret på Raadhuskroens take-away menu, som for tiden har erstattet kroens faste menukort.

Da statsministeren for en måned siden lukkede Danmark ned, og dermed muligheden for at gå ind i Raadhuskroens hyggelige lokaler og spise, så gik værtsparret Birgitte og Henrik Petersen over til at lave takeaway.

Det er der blevet taget rigtig godt imod. Allerede den første dag var der lang kø foran kroen hen under aften, hvor folk ventede på at få deres aftensmad med hjem.

- Mange kommer for at støtte os, så vi også er her, når krisen er forbi, siger Henrik Petersen.

Der er nu seks forskellige take-away retter: tre slags bøffer, rådhusgryde, schnitzel og krebinetter.

Schnitzel med brasekartofler, skysovs og ærter er meget populært. Der er også blevet taget godt imod krebinetterne.

- Det har været godt med en hverdagsret som krebinetter med grønærter, siger Henrik Petersen.

Der har været travlhed i køkkenet hver eneste dag, siden konceptet blev indført. Der har været lavet helt op til 248 portioner på en dag.

Det var dog ikke helt gnidningsfrit at lægge om fra en a la carte restaurant til take-away.

- Det har været kaos for os. Det var en helt anden rytme, vi skulle finde, fortæller Henrik Petersen.

Samtidig er Raadhuskroens køkken ikke så stort, så det kræver noget planlægning at lave mange portioner mad, der skal sendes af sted på relativ kort tid.

- Det var svært at få til at køre. Det er en helt anden tankegang med at få pakket det hele ned, siger Henrik Petersen.

Efter et par dage fik køkkenet det til at glide.

Da de fleste spiser mellem klokken 17.15 og 19.15, så skal der også være styr på udleveringen af maden, og det skal koordineres nøje med køkkenet.

Der lægges vægt på, at maden er frisk og varm. Bøfferne bliver først stegt, når folk kommer for at hente dem, så de stadig er røde inden i, når de kommer hjem. Pomfritterne bliver også først stegt, når folk kommer, så de stadig er sprøde, når folk skal spise dem.

Maden er den samme, som den man før fik serveret i krostuen. Nu skal man bare selv anrette den, når man kommer hjem.

Når folk ringer og bestiller maden, så får de et tidspunkt, hvor den kan afhentes, så ikke der står 100 mennesker og skal hente mad på én gang.

- Jeg tror, vi var heldigt at vi lavede det koncept, som var til at styre, mener Henrik Petersen.

- Det er bare godt, siger Henrik Petersen og tilføjer, at han ikke har haft en fridag, siden Danmark blev lukket ned på grund af corona.

Det er hektisk de to timer, hvor det går løs med at udlevere maden, men allerede fra kokken to går kok og køkkenpersonale i gang med forberede dagens bestillinger.

På trods af travlhed i kroens køkken dagligt, så er sende medarbejdere hjem. Serveringspersonale, er der ikke så meget brug for i øjeblikket.

Når coronakrisen engang er ovre, så et det meningen af Raadhuskroen går tilbage til a la carte menu. Henrik Petersen regner ikke med at fortsætter med take-away, for det er køkkenet ikke stort nok til. Det kan dog være, at der bliver en kombination af take-away og a la carte i en overgangsperiode.