I alt fem steder i Danmark, det ene i Ringsted, åbnede Falck tirsdag den 3. november for coronatestning, hvor man på 15 minutter kan få resultatet af en coronatest. Foto: Jens Wollesen

Artiklen: Styrelsen for Patientsikkerhed underkender private test

Styrelsen for Patientsikkerhed underkender private test

Hvis du er testet negativ for coronavirus hos Falck, kan svaret ikke bruges som dokumentation.

Det siger Styrelsen for Patientsikkerhed, der i en udmelding til Campusskolen i Ringsted og skolens elever og forældre underkender et negativt testresultat fra Falck, såfremt elever vil fortsætte skolegangen med fysisk fremmøde.

For at komme i skole igen henviser Styrelsen for Patientsikkerhed i stedet til de offentlige testcentre drevet af TestCenter Danmark og Statens Serum Institut.