Der bliver flere mindre arrangementer for nuværende og tidligere kræftpatienter, som erstatning for den aflyste Stafet For Livet i slutningen af august i Ringsted Lystanlæg. Billedet her er fra den smukke lysceremoni ved sidste års stafet i Ringsted Lystanlæg.

Styregruppe har tre tilbud som erstatning for aflyst stafet

Den lokale styregruppe for den aflyste Stafet For Livet i Ringsted Lystanlæg i slutningen af august har tænkt kreativt for at fylde tomrummet ud.

- Adskillige tidligere deltagere fra Stafet for Livet har spurgt, om der ikke på en eller anden måde kunne laves en alternativ stafet i Ringsted. Derfor har styregruppen været samlet og er kommet frem til tre arrangementer i de kommende måneder, fortæller formand for Stafet For Livet Ringsted Ann-Birgit Guldager Nonboe.

På grund af coronavirus er årets Stafet For Livet i Ringsted blevet aflyst. Derfor er der opstået et tomrum, som den lokale styregruppe nu har udtænkt en plan for at udfylde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her