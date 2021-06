Strejken rammer lørdag: Nødberedskab tager over

Sådan rammer strejken i Ringsted Kommune

Plejecentrene vil fortsat løse alle normale plejeopgaver som vanligt.



Plejecentrene har sendt en fælles orientering til borgere, pårørende og medarbejdere om situationen og endvidere vedr. ophør med mundbind og besøgsregistrering.



Pårørende er altid velkommen til at kontakte ledelsen på plejecenteret, hvis de har spørgsmål.



Strejken vil berøre ca. 200 borgere, som får sygeplejeydelser, der ikke dækkes af nødberedskabet. Alle borgere bliver kontaktet og orienteret om situationen, og om, hvordan de skal/kan forholde sig.



Har de yderligere spørgsmål eller andre udfordringer i løbet af strejkeperioden, kan de ringe til hjemmeplejen.



Nødberedskabet betyder, at alle nyfødte vil få deres første besøg på 4-5 dagen efter fødslen. Sundhedsplejerskerne ringer selv familien op for besøg på 4-5 dag. Ved yderligere behov for kontakt til en sundhedsplejerske kan der alle hverdage kl. 9 - 13 ringes til Sundhedsplejen på tlf. 57 62 75 90.



Familier med behov for særlig støtte af trivselsmæssig og socialkarakter tilbydes efter aftale besøg.



Alle syge børn henvises til brug af deres praktiserende læge eller vagtlæge på sædvanlige vilkår.



Borgere kan opleve øget ventetid i forbindelse med støtte til livsstilsændringer og rehabiliteringsforløb, bl.a. kan der ikke tilbydes opstart inden for 10 hverdage som normalt.



Borgere, der skal have visitationsbesøg, besøg af demenskoordinator eller har en aftale i Inkontinensklinikken vil blive berørt, bla. aflyses alle besøg i udgangspunktet de første 14 dage. De borgere, der får aflyst besøg, kontaktes med nærmere information.



Kilde: Ringsted Kommune