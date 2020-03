Krydset ved Dampmøllen bliver spærret af i forbindelse med, at Ringsted Forsyning udfører renoveringsarbejde af Sct. Hansgade. Der vil fortsat være passage mellem Køgevej og Næstvedvej.

Stort vejkryds bliver spærret af

I forbindelse med renoveringen af forsyningsledninger og klimasikring i Sct. Hansgade i Ringsted By vil dampmøllekrydset blive spærret af fra i dag, torsdag den 26. marts, og frem til den 8. april.

Det oplyser Ringsted Forsyning på Facebook.

- Arbejdet er planlagt således, at trafikken mellem Næstvedvej og Køgevej afvikles med lyssignal, mens Sct. Hansgade og Møllegade afspærres, skriver Ringsted Forsyning i opslaget.

De foreslår, at omkørsel til Møllegade sker via Jernbanevej og Sjællandsgade, mens tilkørsel til Sct. Hansgade sker via Pileborggade med udkørsel ved vandtårnsparkeringen.

Ringsteds Forsynings arbejde i Sct. Hansgade startede i august sidste år, og første etape i torve-enden blev afsluttet i november.