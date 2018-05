Stort underskud i Dagrofa - ansatte i Ringsted fredes

Dagligvarekoncernen Dagrofa, der har hovedsæde i Ringsted, kommer endnu engang ud af et regnskabsår med et millionunderskud. Denne gang lander årets resultat for koncernen bag Dagrofa på et underskud på 592 millioner kroner. Heraf er underskuddet for Dagrofa på 272 millioner kroner. Det skriver DAGBLADET Ringsted.