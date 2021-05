Se billedserie Den helt store sportstrend padel tennis kommer til Ringsted med Padel Club Ringsted, der åbner i industrikvarteret til oktober. Grafik: Padel Club Ringsted

Stort sportscenter skyder op i industrikvarter til efteråret

Den populære ketsjersport padel tennis kommer til Ringsted.

Det står klart, efter makkerparret bag, Rasmus Scheibel og Brian Oecshler-Christensen, har fået byggetilladelse og dermed grønt lys fra Ringsted Kommune til at opføre et stort padelcenter i byens industrikvarter på adressen Industriparken 3.

Fordelt på 1500 kvadratmeter kommer Padel Club Ringsted til at tælle fem indendørs- og to udendørsbaner med loungeområde og badefaciliteter, når centeret efter planen slår dørene op til oktober.

- Det er helt klart for at give Ringsted en mulighed for også at spille padel, som man ellers skal køre helt til Slagelse, Køge eller Holbæk for at spille, siger Rasmus Scheibel og slår fast:

- Vi hører i hvert fald på vandrørene, at der er rigtigt mange Ringsted-borgere, der glæder sig.

Lærte det på Lanzarote Glæder sig, gør Rasmus Scheibel i hvert fald. Tidligere har tømrermesteren fra Ringsted måtte ty til andre padelbaner for at spille den dynamiske ketsjersport, han første gang lærte at kende på sportsresortet La Santa Sport på den spanske ferieø Lanzarote.

- Padel tennis er en sport, alle kan spille. Det foregår på en mindre bane end tennis, og man spiller double (fire personer, red.), så bolden er hele tiden i spil, siger Rasmus Scheibel.

Sammen med makkeren, Brian Oechsler-Christensen, begyndte han at afsøge mulighederne for en padelbane i Ringsted for nogle år siden.

- Det har ikke været helt nemt. Hallen skal have en vis størrelse og højde, før man kan spille padel. Det havde været nemmere at finde en gammel hal, men man kan næsten ikke finde nogle, der er høje nok, siger han.

Makkerparret har også været låst på lokalplanerne, så da de fandt grunden i Industriparken, blev de lutter glade. Der viste sig dog hurtigt et aber dabei, da de satte spaden i jorden.

- Man har tidligere haft en cementvarebutik, hvor man i gamle dage nok har brugt grunden som affaldsplads. Så vi skulle lige have nogle entreprenører og gravemaskiner i gang for at fjerne 13000 tons beton, siger Rasmus Scheibel.

Opførslen går i gang Nu kan arbejdet gå i gang med at opføre centeret. Efter aflevering fortsætter bygningen på Rasmus Scheibel og Brian Oechsler-Christensens hænder, mens jyske Padel Club Kolding lejer sig ind.

- Padel Club Kolding kommer til at eje 20 procent mod, at vi får deres simple bookingsystem. Det bliver kodet sammen med alle deres centre, så man kan booke fra en central app og dermed også koordinere turnering eller træning med spillere fra andre steder, siger Rasmus Scheibel og tilføjer:

- Det bliver ret lettilgængeligt. Man downloader bare appen, logger sig ind og booker en bane, og så tænder lyset ved ankomst.

Padel Club Ringsted må ikke drive forening, men eksisterende foreninger i Ringsted må gerne henvende sig, hvis de skulle være interesseret i at leje sig ind. Det behøver de dog ikke i Jystrup Idrætsforening, som ligeledes har en padelbane på bedding.

Det tager Rasmus Scheibel dog med sindsro.

- Vi ser ikke anlægget i Jystrup som en konkurrent. Folk derfra vil nok bruge deres egen, mens folk fra Ringsted vil benytte vores, siger Rasmus Scheibel, der i øjeblikket søger om at få anlagt yderligere to baner.

- Det bliver en væsentlig større investering end først antaget. Vi havde en grund, der ikke har været til salg, og vi har brugt mange penge på at rydde den og gøre klar til en topisoleret bygning, siger han og slår fast:

- Alligevel tror vi fortsat på, at et padelcenter er en god investering for os og for byen.