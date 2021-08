Se billedserie Marius Byriel, leder af Ringsted Kongrescenter, glæder sig til den kommende efterårssæson, også selv om det er den travleste. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stort spillested går sin travleste sæson i møde

Ringsted - 17. august 2021 kl. 13:56 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det plejer at være en travl sæson, men det snarlige efterår indtager alligevel førstepladsen. Det mener Marius Byriel, der er direktør i Ringsted Kongrescenter, hvor mere end 60 kulturarrangementer løber af stablen i efterårsmånederne.

Ophobninger fra pandemiens nedlukninger samt genoptagne storkonferencer er årsagen til den godt pakkede kalender, siger direktøren fra det regionale spillested.

- Godt og vel halvdelen af alle arrangementer er flyttet fra efteråret 2020 og foråret 2021. Vi har et meget komprimeret program, der sammen med vores mange konferencer, gør, at vi får det travleste efterår nogensinde i den tid, jeg har været her, siger Marius Byriel og skynder sig at tilføje, at han glæder sig over at være »back to normal« ovenpå to sæsoner i nødberedskab.

- Der er ikke længere afstandskrav eller coronapas, så fra torsdag sidste uge kunne vi sige, at vi er tilbage som vi plejer med fuld udnyttelse af salene, siger han og slår fast:

- Vi har ikke været i vant gænge, siden det hele lukkede ned 10. marts 2020, og det har været et underligt forløb og til tider næsten surrealistisk at være vidne til, siger Marius Byriel.

Reddet af torvescenen Efter op- o5g nedlukninger af Kulturdanmark har Ringsted Kongrescenter dog haft en stabil sommer på Torvet.

- Selv om vi har haft et specielt år har vi tilgengæld haft sommerens Valdemarscene, hvor vi smalet set kommer op på 60 arrangementer og formodentligt ender på 25.000-28.000 publikummer, siger Marius Byriel, der trods positive sommervibes håber på stabilitet. Og som han siger:

- Nu er vi forhåbentlig tilbage i kulturparadis.

Noget for enhver smag Når Marius Byriel siger »kulturparadis«, er det med henvisning til det overflødighedshorn af teaterforestillinger, koncerter og standup-shows, som tænder lys i efterårets tiltagende mørke.

- Der er masser at komme til, og programmets spændvidde viser meget godt vores forpligtelse til at være public service-kulturudbyder. Der skal helst være nogen indenfor enhver genre og målgruppe, siger Marius Byriel og peger på, at særligt standup og comedy har givet rødglødende billetluger.

Comedy sælger stort Særligt den lokalfødte standupper fra Næstved, Heino Hansen, og hans nye show er populært og har alene i Ringsted solgt mere 3500 billetter. Der i alt planlagt fem shows i Ringsted med ham.

- Vi oplever, at der er stor rift om billetterne til comedy. Folk har brug for noget at grine og underholde sig i fællesskab, siger Marius Byriel.

På børnefronten har Ringsted Kongrescenter også udvidet med flere børnearrangementer, hvor særligt børnemusicalen »Busters Verden« er så populær, at der sættes et ekstra show op som det eneste sted på Sjælland. Der er også juleshowet »Luftens Helte« med alle de gode Disney-sange fra film som Løvernes Konge, Frost og Aladdin.

Spørger man Marius Byriel, hvad han glæder sig mest til, lyder svaret prompte:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at som gammel kontinentaljyde, får jeg endelig lov at opleve Niels Hausgaard på scenen. Så kan vi sidde og filosofere på jysk uden at sige så meget til hinanden i garderoben, siger Marius Byriel, der nok har brug for en stille stund midt i hans travleste efterår nogensinde.