Det næststørste sogn i Ringsted Kommune savner fire par hænder til det kirkelige arbejde.

Stort sogn mangler fire navne

Ringsted - 16. september 2020 kl. 19:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nok af arbejde at tage fat om i Benløse Sogn. Det kommende menighedsråd skal blandt andet finde og ansætte noget så vigtigt som en ny præst. Så meget desto større er ærgrelsen over, at Ringsted Kommunes næststørste sogn på 4.300 sognebørn ikke fik navne nok til at fylde listen ud på det netop afholdte valgmøde.

Fem blev valgt til listen. De fire var gengangere fra sidste periode, mens én udefra, skrev sig på listen. Men der mangler fortsat fire navne, for at listen er fuldtallig.

- Det store spørgsmål er, hvad der nu sker. Jeg har aldrig prøvet det før i min tid, siger nuværende formand for menighedsrådets valgbestyrelse Arne Bjerring.

- Det betyder, vi skal have et suppleringsvalg den 6. oktober, og så må vi se, om det lykkes dér. Vi håber, der bliver et menighedsråd. Måske kan biskoppen godkende, at vi kun er fem, selv om der så bliver meget mere arbejde til os andre.

Arne Bjerring ved ikke, hvorfor det ikke lykkedes at få flere til at melde sig.

- Der mødte 18 personer op, men der var ikke den store vilje til at stille op, konstaterer han.

Mere fællesspisning? Der lyder en kraftig appel fra formanden, om at eventuelt interesserede melder sig på banen til suppeleringsvalget:

- Vi vil meget gerne have nogen ind, der interesserer sig for familiearbejde og arbejdet med børn og unge. Der er mange familier rundt omkring, og vi vil gerne have fællesspisning igen, som vi tidligere har haft, og som var en succes.

Formanden ser et stort potentiale i, at der er kommet en del yngre tilflyttere til området. Så om alt går vel bliver listen fyldt op.

På den nuværende liste er følgende valgt: Inger Glerup, Lillian Jonesen, Herdis Petersen, Arne Bjerring og Ib Pedersen.

Der er mulighed for at indsende en alternativ liste inden for de næste fire uger. Det vil betyde, at der bliver kampvalg, hvis der samtidig findes en fuld liste ved suppleringsvalget.