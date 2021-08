Se billedserie Lasse Bremer har været med i arbejdsgruppen omkring Søholmhus siden starten i 2014. Nu bliver projektet sandsynligvis droppet. Foto: Anders Ole Olsen

Stort samlingssted skrinlægges: - Det er meget ærgerligt for landsbyen

Ringsted - 21. august 2021

Det skulle have været byens nye samlingssted, men projektet omkring aktivitetshuset »Søholmhus« på Skjoldenæsvej 67 i Jystrup er måske snart fortid.

Efter bestyrelsens generalforsamling tirsdag var der i hvert fald ingen interesse for at føre projektet videre og tage den nødvendige dialog med Ringsted Kommune, der fortsat ejer Søholmhus beliggende i den gyldne trekant mellem institutioner og foreningsliv; idrætsanlægget, Søholmskolen og Børnenes Hus, hvor hele landsbyen til daglig mødes.

- På generalforsamling blev det besluttet at lukke foreningen, for der var ikke nogen interesse for at føre arbejdet videre. Det er ærgerligt, men jeg tror, at mangel på energi, kræfter og tid har været afgørende for den manglende interesse, siger Lasse Bremer, bestyrelsesformand i Søholmhus, inden han tilføjer:

- Og ikke mindst den manglende samarbejdsvillighed fra Ringsted Kommune.

Arbejdet på det længe Igennem mere end 10 år har Jystrup-borgerne i arbejdsgruppen været i fuld sving med at tegne skitserne for et nyt landsbyhus med faciliteter for mange forskellige brugere og foreninger.

Her har alt lige fra et nyt lokalbibliotek over et multifunktionelt bevægelsesrum fremfor Søholmskolens nuværende gymnastiksal til forskellige inde- og udendørs læringsrum været på tale. Da projektet så småt fik luft under vingerne i 2015, kom DGI ind over og tegnede et projektudkast, der også i dag står tilbage som drømmescenariet for Lasse Bremer med en mulifunktionel sal til flere forskellige behov.

Kun én ting har stået i vejen for borgerne: Ringsted Kommunes planer om at sælge Søholmhus, ejendommen på Skjoldenæsvej 67, som er det eneste sted, hvor huset kan placeres.

- Der har været masser af dialog med Ringsted Kommune, men jeg har oplevet, at alle dem, vi har været i kontakt med, er stoppet. Hver gang nye er startet op igen, er det om igen. Og det orker, de fleste jo ikke i længden, siger Lasse Bremer og slår fast:

- Det er lidt ærgerligt, at processen omkring Søholmhus har været så personafhængigt, og ikke forløber sig efter nogle fuldstændig fastlagte procedurer fra kommunens side.

Sender børn væk Lasse Bremer mener, at man også ville kunne benytte ejendommen til kapacitetsudvidelse af den lokale daginstitution, hvor ventelisten vokser.

- Der er ingen tvivl om, at som Jystrup udvikler sig lige nu, og der er et større behov for institutionspladser, end der nogensinde har været. Det resulterer ofte i, at når folk kører deres børn til

Vigersted i børnehave, fortsætter de som regel også der i skolen, og det går jo ud over Jystrup i længden, siger Lasse Bremer, der kritiserer Ringsted Kommune for ikke at udvise rettidig omhu.

- Jeg tror, det handler om at man ikke ønsker at lave en langsigtet plan for Jystrup, men mere arbejder ud fra ad hoc og hovsa i Ringsted Kommune, siger han.

Står tomt Søholmhus har tidligere huset flygtninge, men har på det seneste været brugt som isolationsplads for corona-smittede borgere, der ikke har kunne selvisolere sig i eget hjem. Ellers har ejendommen på Skjoldenæsvej 67 stået tom. Eftersigende.

- Det er meget uklart, hvad det bliver brugt til. Af hvad det ligner, står det tomt lige nu, men det hele er meget uvist. Der er ingen løbende dialog mellem kommune og landsbyforening. Man får aldrig noget at vide, og det er jo ikke hensigtsmæssigt, siger Lasse Bremer.

Bliver måske snart solgt Han tænker selv, at ejendommen snart bliver sat til salg, men det betyder ikke, at kampen om et samlingssted er tabt.

- Vi afholder vores sidste generalforsamling den 14. september, og jeg har allerede fået positive tilkendegivelser fra enkelte, der måske er interesseret i at fortsætte arbejdet, siger Lasse Bremer, der også ser muligheder, hvis kommunen skulle finde på at afhænde ejendommen.

- Som udgangspunkt virker det ikke, som om Ringsted Kommune er synderligt interesseret i at hjælpe os. Derfor er det nok ikke urealistisk, hvis landsbyforening skulle gå ind i det og købe det, siger han og forsikrer:

- Men det kommer selvfølgelig helt an på prisen!