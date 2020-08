Foto: ZBC

Stort optag på ZBC's erhvervsuddannelser

Ringsted - 12. august 2020

SOSU-medarbejder, industritekniker eller ernæringsassistent. Mulighederne som faglært er mange, og det har regionens unge og voksne tilsyneladende fået øjnene op for.

I alt er 1879 nye elever nemlig startet på en af ZBC's erhvervsuddannelser efter sommerferien. Det er 185 flere end sidste år, og særligt de voksne fylder i statistikkerne.

- Der mangler allerede faglærte i Danmark, og skal vi skabe vækst i samfundet, er det afgørende, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Derfor er det rigtig positivt, at der både er flere unge og voksne, som kan se fordelen i at arbejde i brancher med høj jobsikkerhed, god løn og masser af spændende opgaver, siger direktør på ZBC Michael Kaas-Andersen i en pressemeddelelse.

Uddannelserne indenfor SOSU og teknologi har haft ekstra stor fremgang på ZBC. På SOSU er 592 nye elever netop begyndt efter sommerferien, hvilket er 85 flere end sidste år.

En del af de nye elever skal studere i Kalundborg, hvor ZBC netop har startet uddannelsen op.

- Vi har gjort meget ud af at fortælle om SOSU-uddannelserne, og hvad eleverne lærer, og det er glædeligt, at det er lykkes at komme igennem med budskabet om en spændende uddannelse med høj faglighed og viden om alt fra pleje og omsorg til farmakologi og rehabilitering, siger Michael Kaas-Andersen fra ZBC.

Ligeså er uddannelserne indenfor det teknologiske område eftertragtede med i alt 717 nye elever. Det er 86 flere end i 2019, og fremgangen er vigtig for regionen, for industrien mangler faglært arbejdskraft, fortæller Michael Kaas-Andersen:

- Hvis vi vil bevare særligt de eksporttunge virksomheder på Sjælland, skal vi uddanne flere faglærte indenfor det teknologiske område. Jeg er derfor meget glad for, at vi har fået endnu flere elever på disse uddannelser.

For 10 år siden så EUX-uddannelsen dagens lys. Med en EUX får eleverne både svendebrev og en gymnasial uddannelse, og den kombination bliver også stadig mere populær. På ZBC har hele 36 procent af de unge, der kommer direkte fra grundskolen, valgt at tage deres erhvervsuddannelse med EUX i år, og det er seks procentpoint flere end i 2019.

- EUX'en giver de unge et stærkt fundament, som både åbner døren til faglært arbejde og til at læse videre. Det er godt at se, at de unge sætter pris på de mange muligheder, som en EUX giver, og samtidig er det også en kombination, som mange arbejdsgivere kan se værdien af, siger Michael Kaas-Andersen.

Også HHX i Næstved er gået frem i år og kan således mønstre hele to klasser mere end i 2019. ZBC's 10. klasser har ligeledes flere tilmeldte samlet set i år end i 2019.