Stort opbud til Sommersjov på havbunden

Denne næstsidste gang er det børneteater, der helt dogmeagtigt er skåret ned til to mænd på en scene, den ene fortæller, den anden på guitar, der begynder showet med at få børn, pædagoger, forældre og bedsteforældre - tilsammen ca. 350 fremmødte - op fra sæderne og ryste lemmerne, nikke med hovedet og få blodomløbet i gang i den spage sommersol, der ikke lover meget mere end 19 graders varme.

Lillefisk på opdagelse

- Vi hørte, der skulle være noget for børnene, og så tænkte, vi at det var helt oplagt at tage herned, siger Anne, der sidder med sine døtre Frida og Freja på hver sin side.