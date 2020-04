Stort lager i Ringsted brugt til bedrageri

En ansat i Forsvaret sendte millioner videre til sin kæreste ved at hyre hans firma, der ejer et stort lager i Ringsted. Det skriver Ekstra Bladet torsdag.

Hovedpersonen i den spegede sag er en 57-årig kvinde og hendes kæreste, som ejer en 1849 kvadratmeter stor lagerejendom på Sorøvej i Ringsted. I perioden 2012 til 2016 arrangerede kæresteparret, at lageret blev lejet ud til Forsvaret, siden Jammerbugt Kommune.

Den ansatte nåede tilsyneladende at sikre kæresten opgaver for over fire millioner kroner, mens hun var ansat de pågældende steder.

Hverken Forsvaret eller Jammerbugt Kommune vidste noget om den ansættes aftale med det pågældende firma og havde dermed heller ikke godkendt, hvad der tilsyneladende var overpris på 646 kr. pr. kvadratmeter. Ekstra Bladet kan igennem erhvervsmægler og sammenligning med prisniveau i øvrige lagerbygninger i Ringsted og omegn i perioden, fastslå at det var langt overpris at tage det for en lagerbygning, når andre kostede 2-300 kroner pr. kvadratmeter.

Over for Ekstra Bladet påstår kvinden, at opgaverne til kæresten blev godkendt af chefer, og at kærestens firma ikke har fået overpris. Hverken Forsvaret eller Jammerbugt Kommune kan finde en lejekontrakt for lageret, ligesom begge parter understreger, at de ikke har godkendt millionordrer hos kærestens firma.

- Jeg vidste faktisk slet ikke, at vi havde et lager på Sorøvej, siger Ninna Svendsen, der var kvindens chef i Jammerbugt Kommune til Ekstra Bladet.