Antal nystartede virksomheder i de enkelte kommuner i gennemsnit per år i perioden 2019-2020. Lyse farver indikerer færrest, mørk flest Se antal i tabel henover eller brug det interaktive kort længere nede på siden. Foto: Created with Datawrapper

Send til din ven. X Artiklen: Stort kort: Flest iværksættere på Sjælland - se tal for din kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort kort: Flest iværksættere på Sjælland - se tal for din kommune

Ringsted - 16. september 2021 kl. 13:04 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Lysten til at blive sin egen arbejdsgiver og være mindre afhængig af chefens luner er generelt større på Sjælland end i Jylland og på Fyn.

I hvert fald er der i perioden 2019-2020 registreret 14 nye virksomheder i per 1000 indbyggere i den arbejdsdygtige alder i Sjællandske Mediers udgivelsesområde mod 12 vest for Storebælt. Hvert år opstår 15000-18000 virksomheder i områderne Nordsjælland, Københavns omegn og Region Sjælland, som Sjællandske Medier dækker. Det viser en ny rapport, der er lavet af Erhvervshus Sjælland for Sjællandske Medier forbindelse med mediehusets 150-års jubilæum i år.

Lektor Emeritus ved Roskilde Universitet, Henrik Toft Jensen, bekræfter tendensen. Han understreger samtidig, at det formentlig har med dele af udgivelsesområdets beliggenhed tæt på hovedstadsområdet at gøre.

- Det, der driver iværksætterlysten og mulighederne på et helt generelt niveau, er kulturelle faktorer, uddannelsesniveau, den eksisterende virksomhedsstruktur, adgang til finansiering og selvfølgelig områdets geografiske placering. Jeg vil være meget tilbageholdende med at sige, hvordan det spiller ind i forhold til jeres udgivelsesområde, for det er der ingen undersøgelser af, men vi ved hvilke generelle faktorer, der kan spille ind, siger Henrik Toft Jensen.

I Sjællandske Mediers udgivelsesområde er der både velrenommerede, store virksomheder inden for blandt andet medicinalindustrien, it, produktion og life science, men der er også mange iværksættervirksomheder inden for eksempelvis bioteknologi og grøn omstilling. De virksomheder, der er i et område i forvejen, er sammen med den arbejdskraft, der er tilgængelig, afgørende for, hvilke typer af iværksættervirksomheder, der opstår, fortæller lektoren.

Forskelle på Sjælland - Der er mange højtuddannede og en høj grad af iværksætteri i den del af jeres udgivelsesområde, som dækker området tæt på hovedstaden og den nordøstlige del af Sjælland, det ser man kun i tilsvarende grad nogle steder i Jylland, som fx Aarhus og Aalborg. Omvendt er der kun lidt iværksætteri i Vest- og Sydsjælland. Men det er noget, der kan ændre sig over tid, siger Henrik Toft Jensen, cand. mag. i geografi og statskundskab og forsker i regional udvikling.

Når man skal starte en virksomhed, er man meget ofte afhængig af at skulle låne penge, og det er lettere i de områder af Sjælland, der ligger nogenlunde tæt på hovedstaden, hvilket også forklarer, hvorfor der generelt er færre selvstændige på Vest- og Sydsjælland end i Nord- og Østsjælland.

- Rent finansielt betyder det meget, hvordan pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes indstilling til finansiering er i et område. Det kan for eksempel være lettere at låne penge i områder, som ligger geografisk centralt tæt på større byer, havne eller knudepunkter og områder, hvor det i forvejen går fremad, siger Henrik Toft Jensen.

Han understreger, at uddannelsesniveauet blandt befolkningen betyder en del. Dem med tekniske uddannelser og handelsuddannelser er mere tilbøjelige til at blive iværksættere, men man finder også en del håndværkere og autodidakte blandt dem, der starter egen virksomhed.