Stort gods tilbyder gratis æg - på én betingelse

Nu følger Adamshøj Gods, der ligger øst for Ringsted, trop med et tilbud om at man kan afhente æg helt gratis. Det skriver godset på Facebook.

I sidste uge var Søtoftes Mejeri ved Allindemagle fremme med et tilbud om æg til én krone stykket, hvilket var yderst populært. 20.000 æg blev revet væk på en eftermiddag, og succesen med gårdsalg fortsatte et par dage senere.

Hvis man bor i Ringsted-området, er der i øjeblikket rig mulighed for at få fyldt køleskabet med æg uden at belaste pengepungen.

- Vi var i gang med at skifte vores hold af høns og havde nogle æg tilovers. Så fik vi idéen til at tilbyde at æggene kan hentes gratis fra gårdbutikken ud fra et ønske om at bidrage til fællesskabet i denne krise-tid og hjælpe dem, der har behov, siger godsejer Carl Boisen Thøgersen til DAGBLADET.

De gratis æg kan afhentes i godsets gårdbutik døgnet rundt på én betingelse: At man tager en bakke æg med til en person, som er ældre, syg eller på anden måde i risiko-zonen under krisen, og dermed ikke kan komme udenfor.

- Vi vil gerne opfordre folk til at være solidariske i denne her tid. Er man selv udsat borger, og vil man gerne undgå supermarkedet, er man også meget velkommen til at komme forbi i bil og afhente æg, siger Carl Boisen Thøgersen.