Borgere i Ringsted bruger blandt andet Oplevelsesstien til at bevæge sig mere i naturen. Foto: THOMAS OLSEN

Stort forskningsprojekt skudt i gang - 10.000 kroner på højkant

Ringsted - 21. oktober 2020 kl. 12:38 Kontakt redaktionen

Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo?

Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse sætter nu fokus på bevægelsesvaner for borgere i Ringsted Kommune.

For mange er cykelturen hjem fra arbejde eller gåturen med hunden en naturlig del af hverdagen. Se bare Vrangeskov eller Anlægsparken på en solrig efterårsdag: Der er rigtig mange, der går ture, løber eller kører mountainbike.

Nogle bevæger sig for sundhedens skyld, andre for velværets eller for det sociale samvær, der følger med, fx hvis man går til fodbold, gymnastik eller fitness. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget.

Nu vil forskere på Syddansk Universitet i samarbejde med Ringsted Kommune undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv.

Læs mere på www.danmarkibevægelse.dk Kig i e-boks Derfor får hver tiende voksen over 15 år nu et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet Danmark i Bevægelse i Ringsted Kommune.

Hvis du deltagerer du med i en konkurrence om 10.000 kroner skattefrit.

- Vi har brug for viden om, hvordan vi lige netop her i vores kommune kan skabe bedre muligheder for vores borgere, så de kan være mere fysisk aktive. Skal vi prioritere grønne områder højere, måske med toiletter og bænke? Hvordan kan idrætshallerne blive brugt af flere? Og er der andet, vi kan gøre, for at flere kommer i gang? Det håber vi at få nogle svar på gennem undersøgelsen, siger formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune, Britta Nielsen (SF).

Danmark i Bevægelse er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme, og spørgeskemaet sendes til cirka 400.000 borgere i samtlige 98 kommuner.

Flere kan være aktive Undersøgelsen kobler oplysninger om bevægelsesvaner, adfærd og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, fx cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder. På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive.

Forskningsprojektet bliver dermed et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser i hver enkelt kommune, når der skal skabes et Danmark i Bevægelse. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.

Fysisk aktivitet er for mange forbundet med glæde og samvær med andre, mens det for andre er en naturlig del af den daglige transport og arbejdet. Alt sammen med en positiv virkning på den fysiske og mentale sundhed.