Send til din ven. X Artiklen: Stort eksporteventyr for lille ismejeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort eksporteventyr for lille ismejeri

Ringsted - 25. juli 2020 kl. 05:52 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ismejeriet Skee Is troede, de skulle lukke og slukke, efter Irma trak sig fra en vigtig aftale sidste år. Nu kigger de ind i deres bedste år nogensinde med udsigt til udbredelse i Sverige.

- Der skete det, at vi sidste år røg ud af Irma og var nervøse ved udsigten til at stå uden forhandler, men det gav os også mulighed for at gentænke vores forretning, siger Jeanette Geert Nielsen, der ejer ismejeriet i den lille landsby sammen med sin mand Jørgen Nielsen.

Skee Is har nu fokuseret på deres proteinis, der er udviklet i samarbejde med danske hospitaler, plejehjem og diætister, som alternativ til ernæringsdrikke i sundhedssektoren.

- Det har lykkes os at finde en god transportør, og så har vi fået et smidigt bestillingssystem online. Det system betyder, at apotekerne kan ekspedere ordren hurtigt og effektivt, siger Jørgen Nielsen, der også nævner, at de er på vej ind på det svenske marked. Efter fire års testarbejde ser det ud til at boome.

- Vi har arbejdet sindssygt hårdt på at blive kendte i Sverige. Det har været hårdt at overbevise svenskerne, og beslutningsprocesserne er bare mere langsommelige end her, men det ser nu ud til endelig at lykkes, siger han og tilføjer:

- En gang hver 14. dag sender vi ligeså meget afsted. som vi gjorde på et år. Så der sker altså noget.