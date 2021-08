Første spadestik til pavillonen på torvet blev taget i februar, dengang håbede man at byggeriet ville være færdigt i sensommeren.

Stort byggeprojekt bliver udskudt igen

Ringsted - 19. august 2021 kl. 13:36 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Den nye pavillon på Torvet var oprindeligt planlagt til at stå færdig i sensommeren, men så blev sensommeren rykket til en gang i efteråret, og nu håber den byggeansvarlige, at den er færdig inden årets udgang.

Det første spadestik til den nye pavillon på Torvet blev taget tilbage i februar i år.

Her fortalte Lars Nila Nielsen fra Midtsjællands Byggeservice, at målet var, at pavillonen skulle være klar til brug allerede engang i sensommeren 2021. Altså nu.

Men som sensommeren går på hæld, og efteråret så småt nærmer sig, er det kun midtvejsmarkeringen i byggeriet, der bliver fejret i næste uge.

- Der er fuld skrue på, og det er en god proces. Tirsdag markerer vi, at vi er kommet godt i gang med at bygge, siger Lars Nila Nielsen.

Stort rejsegilde Rejsegildet han refererer til, finder sted tirsdag den 24. august klokken 14.30 på torvet med taler og pølser, og er altså, ifølge ham, en midtvejsmarkering af projektet, hvor håndværkerne skal fejre, at spærrene er hejst.

- Vi er cirka halvvejs i byggeriet, men vi regner med at være færdige i år. Vi har måtte omstrukturere planerne en del, for byggebranchen er jo mega hårdt ramt. Så det har været et stort puslespil at få til at gå op, siger han.

Pavillonen er sidste del af den omfattende ombygning af torvet, der både har involveret renoveringer over og under jorden, og blandt andet også er en del af klimasikringen.

Kommunens planer for pavillonen indebærer både kulturelle aktiviteter og caféliv, samt en vision om plads til et mere intimt byrum.

Stort projekt I juni måned kom forpagtningen af pavillonen i udbud, og her er den 1. november oplyst som datoen, hvor de nye forpagtere forventes at kunne flytte ind.

- Det er jo et stort projekt, og der er rigtig meget bevågenhed på det her projekt, så vi vil hellere gøre det rigtigt end hurtigt. Der er en masse faldgruber ved sådan et projekt her, og derfor skal det ikke forceres. Man må simpelthen bare være tålmodig, siger Lars Nila Nielsen.

Pavillon-projektet blev udbudt i en arkitektkonkurrence af Ringsted Kommune i 2016, hvor Gottlieb Paludan Architects vandt udbuddet, og i sommeren 2020 kom selve byggeriet i udbud, hvor Midtsjællands Byggeservice, som er i gang med at opføre pavillonen nu, vandt.

Hårdt ramt Men som resten af byggebranchen er de også hårdt ramt, hvor især manglende arbejdskraft er grunden til den udskudte tidsplan:

- Vi har fuld blæs på, men vi er udfordret på fleksibiliteten. Det jo et stort projekt, som kræver en stor ordre af materialer, der skulle bestilles hjem. Det var vi heldigvis i god tid med, for det er jo også et problem lige nu.

- Vi er simpelthen ramt på, at vi mangler arme og ben, fortæller Lars Nila Nielsen, som siger, at midtvejsfejringen i næste uge egentlig var planlagt til allerede i juni måned. På grund af ferie blev også den udskudt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ringsted-borgmester Henrik Hvidesten (V) eller få den nye tidsplan for byggeriet yderligere bekræftet.