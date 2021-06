Se billedserie Poul Anchersen indgik sidste år en aftale med TMS Ringsted, der indebærer, at det Anchersen A/S, som kører spillerne til udekampe. Foto: Jakob Fønss

Stort busselskab etablerer regionskontor i Ringsted

Ringsted - 21. juni 2021 kl. 13:27 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Fra søndag 27. juni er det Anchersen A/S, der står for driften af de tre regionale busruter 240, 260R og 460, som dagligt bringer Movias passagerer fra Ringsted til henholdsvis Roskilde, Køge og Slagelse.

Det københavnske firma har vundet opgaven i op til 12 år og overtager i den forbindelse samtlige 40 chauffører fra Arriva.

Det er første gang, at Anchersen skal stå for driften af regionale buslinjer, men håndtering af offentlig transport er på ingen måde nyt for selskabet.

- Vi kører allerede flere af de store linjer i København heriblandt linje 4A, som har 10 millioner passagerer om året, fortæller Poul Anchersen, der er stifter og administrerende direktør i Anchersen A/S.

Opvokset i Ringsted

Han er selv vokset op i Ringsted, og derfor har det en særlig betydning, at hans firma nu også får fast base i byen.

- Vi har haft lokalerne her på Balstrupvej i et par år, så vi var klar, hvis vi vandt licitationen på de tre regionale ruter. Vi supplerer desuden med fast turistkørsel fra Ringsted. Indtil videre har vi indkøbt en bus, men på sigt vil jeg vurdere, at der kan være basis for tre faste turistbusser i Ringsted-området, siger Poul Anchersen.

Vi møder ham ved den nye Ringsted-afdeling lørdag middag, hvor de nye chauffører og deres familier er inviteret til åbent hus. Her kan de også få bestilt nyt arbejdstøj og prøve en testtur i de nye busser, som skal køre på de regionale ruter.

- Vores mål er at hæve standarden for den kollektive trafik. Det gør vi blandt andet ved at køre med nye busser med aircondition og så stiller vi krav til vores chauffører, så vi sammen kan holde en høj fælles standard, forklarer Poul Anchersen.

Han har nu over 600 ansatte i sin virksomhed og det tal vokser til 850, når Anchersen A/S overtager driften af linjerne 6A og 7A i København i februar 2022.

Turistbusser

Oprindeligt kørte Anchersen A/S udelukkende turistbusser, og det er fortsat også en stor del af forretningen.

- Vi glæder os meget til at servicere borgerne i Ringsted og omegn. Vi kan mærke, at folk igen begynder at få lyst til at komme ud og få oplevelser oven på den lange periode med coronavirus, siger Poul Anchersen.

Man kører for virksomheder og andre private selskaber. Desuden er 40 procent af turistbus-omsætningen baseret på bundne kontrakter på skole- og børnehavekørsel for Københavns Kommune. De opgaver er med til at give arbejde til chaufførerne hele ugen.