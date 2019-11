Det nye boligområde kommer til at ligge tæt ved Kærehave Skov. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Stort boligområde på vej i Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort boligområde på vej i Ringsted

Et større område med mere end 220-230 boliger skal etableres ved rundkørslen mellem Køgevej og Østre Ringvej i Ringsted.

Ringsted - 16. november 2019 kl. 12:27 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læs også: Udvikler vil etablere supermarked ved rundkørsel på Køgevej

Ringsted Kommune er ved at være færdig med planlægningen af boligområderne i Kaserne-området og Langagervej i Benløse. Så nu rettes kikkerten mod et helt nyt område, hvor der inden for en kort årrække skal etableres boliger. Det fortæller arkitekt og byplanlægger i Ringsted Kommune Dorte Olsen.

- Det næste, vi tager fat på, er Hulemarken ved Køgevej, hvor Ringsted Kommune ejer et større område. Men vi er ikke så langt endnu. Vi skal først have en god dialog med to grundejere på naboarealer derude, fordi vi synes, det giver god mening at have de to matrikler med, så vi kan udvikle hele området samlet, siger Dorte Olsen.

Ifølge byplanlæggeren skal der etableres omkring 220-230 boliger - måske mere - i området.

Bofællesskaber? Alle sejl sættes til for at skabe et attraktivt boligområde, der kan tiltrække tilflyttere og samtidig opfylde tidens krav til boliger.

Ifølge Dorte Olsen vil man helt sikkert bruge nogle af de inputs, der kom fra borgerne på det seneste borgermøde om Ringsted Kommunes nye planstrategi 2019-2031.

Fakta Sikre, at der er attraktive boliger og boligområder i Ringsted Kommune med god nærhed til offentlig og privat service samt nærhed til natur.

Sikre et varieret udbud af boligtyper.

Etablere byrum og mødesteder af høj kvalitet, som stimulerer til samvær, fysisk aktivitet og rekreation.

Skabe mulighed for variation i byggeriet, både hvad angår udformning, størrelse og materialer.

Satse på bæredygtighed i byområder og boliger gennem innovation og konkrete løsninger på de miljø- og klimamæssige udfordringer.

Inddrage landskabet i udformningen af nye byområder, så byområderne tilpasses de landskabelige forhold.

- Der var mange, der efterspurgte bofællesskaber, som også er oppe i tiden. Man kan overveje, om det er noget, vi skal til prøve i Ringsted, siger Dorte Olsen. Hun tilføjer, at det er politikerne, som i sidste ende skal tage stilling til den side af sagen.

Ringsted Kommune har en målsætning om udvikle boligområder med en klar profil, der kan hjælpe med at tiltrække folk, der gerne vil flytte til Ringsted,

Det fremgår blandt andet af Ringsted Kommunes nuværende planstrategi.

Så meget desto mere interessant bliver det for planlæggerne at få det nye boligområde til at hænge sammen med byen, hvad angår veje, trafik, stier, kollektiv trafik til skoler, handelslivet og den omkringliggende natur.

Vildt spændende Området er kendetegnet ved at ligge i udkanten af Ringsted, tæt på trafikkerede veje og togbane.

Der skal laves et større forarbejde i forhold til at sikre støjafskærmning af område, inden man kan søsætte rammerne for et boligområde.

»Hvordan bliver trafikbelastningen på Køgevej, hvis der flytter 230 familier ind her?« »Hvordan er busbetjeningen?« »Findes der stier til togstationen og skole?« Det er nogle af de spørgsmål,som skal afklares.

- Personligt synes jeg, det er en vildt spændende opgave, siger Dorte Olsen

- Vi skal jo til at se på, hvad der kan gøre det boligområde så spændende, at folk tænker: »Jeg må bare bo her«.

Kærehave Skov En af de store fordele ved det nye byområde er, at naturen er lige rundt om hjørnet. Det gælder også den private skov nord for Køgevej, Kærehave Skov, som blandt andet gemmer på bålhytte, fitness-redskaber, søer, enge og moser.

- Nogle vil mene, at det er lidt langt fra selve byen. Men så er der noget andet i stedet. Der er for eksempel Kærehave Skov, som jeg synes er helt fantastisk, siger Dorte Olsen.

Ringsted Kommune er kun er gået i gang med boligprojektet endnu. Man arbejder på, at der ligger et forslag til en samlet plan for området i 2020, og derefter skal politikerne tage stilling til, hvordan det fremtidige boligområde skal se ud.

Hvornår boligerne vil stå klar, afhænger af så mange faktorer. Men tidshorisonten kan nemt blive fire til fem år.

DAGBLADET Ringsted skrev onsdag, at erhvervsudviklingsfirmaet JL4-Development sideløbende arbejder på at placere et supermarked på hjørnegrunden. Denne grund er privatejet.