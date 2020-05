Stort bofællesskab er på tegnebrættet

Duehøj Ejendom vil opføre et bofællesskab for seniorer i området mellem Næstvedvej og Rønnedevej i Ringsted. Det skal tælle seks etageejendomme og 100 lejligheder på omkring 80 kvadratmeter hver med fælleshus og park.

- Alle analyser viser, at der er et stort behov for seniorbofællesskaber i Ringsted. Der er behov for moderne, praktisk indrettede boliger til dem, der måske har solgt gården eller huset og gerne vil flytte ind i noget praktisk, nemt og bynært, påpeger ejendomsudvikleren.