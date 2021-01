Stort bådcenter åbner midt på Sjælland

Det sker, når virksomheden Premium Både i løbet af foråret slår dørene op til et 4500 kvadratmeter stort bådcenter på Huginsvej 6 i Ringsted. Her har Thomas Paaske og hans kompagnon, Frank Hartvig Szmyrko, lejet sig ind i lokaler, der senest husede den konkursramte bilforhandler Ahlgren & Andersen.

- Vi har behov for mere volumen og et andet billede udadtil. Vi vil gerne kunne invitere kunderne ind til en kop kaffe og en snak om både, siger Thomas Paaske.

Virksomheden har kun et lille år på bagen og har til huse i Køge Marina, men udviklingen er gået så stærkt, at der nu er behov for mere plads.