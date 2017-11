Storstilet motionsløb vender tilbage til Ringsted

- Vi glæder os til at få løbet tilbage til vores by, og vi glæder os til at vise deltagerne, hvad vi har at byde på. Vi vil gøre vores til, at vi når den ambitiøse målsætning om 3.000 deltagere. Uden at løfte sløret alt for meget, så vil jeg love, at det bliver et lidt anderledes og bynært løb med mange indlagte overraskelser, lyder det fra borgmester Henrik Hvidesten.