Storslået lyskoncert starter sæsonen ved Skjoldenæsholm Gods

Godsets rammer med park og have er nemlig ligeså fornemme som fornuftige i denne tid, hvor afstand og udendørsarrangementer langt er at foretrække.

- Vi ville først og fremmest gerne lave et udendørs arrangement. Haven er stor nok til at overholde corona-retningslinjerne, og i kombination med dejlig mad fra vores køkken og musik kan det ikke blive meget bedre rammer, siger Dorothea Bruun de Neergaard, der efterfølgende kontaktede Claus Thorzager, en gammel ven af godset og ikke mindst af Niels, der engang har gået i folkeskole med musikeren på Søholmskolen i Jystrup.

- Man skal starte et sted. Det er langt fra det sidste, vi har i vente, og vi har også planlagt kommende arrangementer næste år, siger Dorothea Bruun de Neergaard, der mener, at det gavner lokalområdet at skabe arrangementer af denne kaliber.

- Det er også noget med at byde lokalbefolkning velkommen, og vise at der er også noget at komme efter her. Man kan inspirere hinanden til noget lignende, siger hun.