Bilfabrikanterne kæmper i øjeblikket med lange leveringstider på nye biler grundet corona-efterslæb og mangel på mikrochips. Foto: Kenn Thomsen

Storm og brand forsinker levering af nye biler

Ringsted - 20. august 2021 kl. 11:52 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

En isstorm i Texas, en fabriksbrand i Japan, corona-efterslæb og forhøjet efterspørgsel på elektronik er årsagerne til, at du lige nu skal vente mellem seks og 12 måneder, hvis du vil have en ny bil.

- Markedet er utroligt følsomt, når varerne kun bliver levereret meget få steder fra. Produktionen nogle steder er gået helt i stå. Det er et kæmpestort problem. Der er rigtig mange i branchen, der mangler biler at sælge, fordi produktionen mange steder står stille, siger Gitte Seeberg, som er administrerende direktør i brancheforeningen AutoBranchen Danmark.

Under coronanedlukningerne har vores købemønstre ændret sig i sådan en grad, at den stigende efterspørgsel på elektronik, som også benytter mikrochips, påvirker totalmængden af de små, men nødvendige dingenoter, der er tilgængelige for autobranchen.

En isstorm i Texas og fabriksbrand i Japan har tillige nedsat produktionen af mikrochips, der lige nu kun produceres få steder i verden. I produktionen skal der bruges meget vand, og disse uafhængige hændelser har derfor resulteret i, at en stor del af udbuddet er taget ud af ligningen. Sammen med den stigende efterspørgsel udgør det en farlig stopklods for bilproduktionen verden over.

Ingen udsigt til ændringer Brancheforeningen AutoBranchen oplyser, at problemstillingen har været kendt og stigende i nogle måneder på nuværende tidspunkt, men der er ingen der ved, hvor længe problemet kommer til at stå på.

Dette mærker direktør Jan Klausen i SKODA Ringsted også.

Han fortæller, at han lige nu har minimum seks måneders leveringstid på nye biler, hvilket er højst usædvanligt.

- Ingen kan fortælle, hvor længe bilerne er forsinket. Lige nu har vi ca. et halvt års ventetid på bestillinger af nye biler. Det kan både blive længere og kortere, vi ved ingenting lige nu. Der er ikke nogen der ved noget, så det er alt sammen gisninger, siger han.

Stor fabrik lukket Manglen på mikrochips påvirker de store bilfabrikanter i sådan en grad, at Volvo i Göteborg i sidste uge midlertidigt måtte lukke sin fabrik ned og helt indstille produktionen af nye biler.

- Der står hundredtusindvis af biler rundt omkring i verden, som simpelthen er taget af samlebåndet, fordi producenterne ikke har de dele, der skal til for at samle bilen færdig. Bilerne kan jo ikke bygges færdige på grund af de manglende dele. Det går jo ikke bare ud over vores branche, men alle brancher, der bruger mikrochips, hvilket også er elektronikbranchen, siger Jan Klausen fra SKODA Ringsted.

AutoBranchen Danmark oplyser ligeledes, at der er stor forskel på, hvor alvorlig problematikken er fra producent til producent.

På grund af kampagnetilbud af præfabrikerede biler uden ekstra udstyr, som især Peugeot og Citroen bruger meget i deres salgsstrategi, har disse producenter store lagre med 500-1000 biler opbevaret, som er bestilt hjem i god tid.

Svært med ekstraudstyr Forhandlere, der gør sig meget i ekstraudstyr, har sværere ved at levere, da det særligt er de skræddersyede biler, der tager længere tid at få leveret. De skal nemlig produceres nu, hvor manglen på mikrochips er på sit højeste, fortæller Gitte Seeberg.

- Nogle producenter har mindre lagre og er derfor hårdere ramt. De, der mærker, at de kan have flere biler stående på lager, har det lidt nemmere. Men det er et meget stort problem, for det er jo meget længe at vente for kunderne, ja, nogle forhandlere melder om seks til 12 måneders ventetid. Og mange kunder, der går ud for at købe bil, har jo brug for en nu, siger hun.

Brugte biler er det nye De lange leveringstider og manglende komponenter har resulteret i, at efterspørgslen og priserne på brugte biler også bliver påvirket.

- Nyere brugte biler går som varmt brød og presser priserne helt i vejret. Vi har nærmest aldrig set noget lignende, for markedet er fuldstændigt støvsuget for brugte biler, der er mellem to og fire år gamle. Det er meget attraktivt for brugtvognsforhandlere, fortæller Gitte Seeberg.

Opfordring til kunderne I Ringsted har Jan Klausen fra SKODA Ringsted en opfordring til kunder, der ønsker en ny bil indenfor nærmeste fremtid:

- Der er mange kunder, der venter, og det er jo selvfølgelig beklageligt, men det desværre ikke noget, vi har nogen indvirkning på. Jeg vil foreslå kunder, der skal have en ny bil i løbet af 2022, at de køber den nu.

- Mange køber jo bil, fordi de står og skal bruge en. For nogles vedkomne også her og nu. Men vi ser ventetider på flere måneder, så hvis man vil have en ny bil herfra, kan man ikke bare komme ind i butikken og regne med at køre ud herfra i en ny bil, siger Jan Klausen.