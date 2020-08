Stor udrykning til gårdbrand

Klokken 19.20 mandag aften indløb en brandalarm om brand i en gård til alarmcentralen. Gården er beliggende på Skælskørvej mellem Ringsted og Sorø, hvor der er en del grise på stedet.

På Twitter skriver Midt- og Vestsjællands Politi, at første melding fra stedet lyder, at der ingen fare er for mennesker eller dyr. Der skulle angiveligt være ild i et værelse, og brandslukningen er iværksat.