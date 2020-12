Stor uddannelsesinstitution udskyder opstart og aflyser eksaminer

- Vi kører med virtuel undervisning indtil den 17. januar, hvor vi regner med, at vores studerende kan møde op igen på matriklen, siger Michael Kaas-Andersen, der er direktør for ZBC, hvor januar generelt er den store eksamensmåned.

- Et irriterende, men nødvendigt indgreb

Michael Kaas-Andersen mener, at alle uddannelser på ZBC har nok teoretisk indhold til at godtgøre den virtuelle undervisning, der ligger forude.

-I en kortere periode er der teori på alle uddannelser, så det kan godt lade sig gøre. Vi håber selvfølgelig at se smittetallet falde, for selv om jeg synes, det er et nødvendigt indgreb, er det også irriterende og synd for eleverne, slutter direktøren.