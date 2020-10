Kenneth Andersen (t.v.), kædeejer af Nordic Art Tattoo, sammen med Ulrik Juel Nielsen, der står for butikkerne i Næstved og snart Ringsted. Privatfoto

Stor tattoo-kæde kommer til Ringsted

- Brandet i sig selv er godt kendt i tatoveringskredse, fordi vi både har stor erfaring, god kvalitet og priser, der hænger sammen for de fleste, siger 34-årige Ulrik Juel Nielsen, der står for kædens sjællandske butikker, som udover den i Ringsted også tæller Nordic Art Tattoo Næstved.

Når Nordic Art Tattoo udskifter Tofft Gardiner med tusser i den 300 kvadratmeter store butik i Sct. Hansgade, tegner tatoveringskæden videre på mange års erfaring. Ikke bare fra Kolding, Esbjerg og Odense, men også fra butikken i Næstved.

For to år siden åbnede Ulrik Juel Nielsen Brothers By Ink i Næstved, der senere blev til Nordic Art Tattoo.