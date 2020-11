Foto: Jens Wollesen

Stor skole sender tre klasser og 12 lærere hjem

Ringsted - 04. november 2020 kl. 11:15 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Tre skoleklasser blev tirsdag eftermiddag sendt hjem fra skole. Det drejer sig om 2. og 3. klassetrin og en centerklasse på 3. årgang i Byskovskolens afdeling Asgård.

Det oplyser skoleleder Martin Falkenberg Kofoed til DAGBLADET Ringsted, efter to elever er testet positiv med coronavirus.

- Vi oplever præcis den samme situation, som vi oplevede i forrige uge på afdeling Benløse. Et søskendepar, der går i henholdsvis 2. og 3. klasse er smittet, og de var i skole mandag, siger han.

Skolen reagerede så snart, beskeden nåede frem.

- Vi får beskeden, lige da eleverne skal til at have fri, og vi holdt på dem, så de ikke nåede at gå i SFO. Vi fik talt med forældrene. Og elever og de lærere, der havde været i nærkontakt med eleverne blev sendt hjem.

Det drejer sig om i alt 45 elever og 12 lærere. Det store antal lærere skyldes, at der er flere lærere tilknyttet en centerklasse end en almindelig klasse.

Grunden til, at centerklassen også er hjemsendt, er, at de tre klasser havde idrætsundervisning sammen mandag.

Testes fredag - Der er skiftet retningslinjer de seneste par uger. Det nye er, at de skal testes fire dage fra seneste eksponering, som var mandag. Så de skal have første test på fredag. Hvis den er negativ, og de er symptomfri, må eleverne komme i skole igen mandag i næste uge, siger Martin Falkenberg Kofoed.

- Det har vi meldt ud til forældrene. Og alle forældre har fået besked om, at der er det her tilfælde.

Skolelederen fortæller, at man ved det forrige udbrud slap for at smitten spredte sig.

God dialog De hjemsendte elever får i det omfang, det er muligt, online-undervisning af deres tilsvarende hjemsendte lærere.

Skolelederen glæder sig over, at der er en løbende god dialog med forældrene.

- Vi er rigtigt glade for den gode kommunikationen med rigtig mange forældre, så de kan få afklaret deres spørgsmål.

- Det, vi hører, er, at forældrenes største udfordring er at komme i gennem til Styrelsen til Patientsikkerhed og at få bestilt test.

Skolelederen får direkte besked, hvis der er flere, der testes positive i løbet af weekenden.