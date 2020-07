Den røde linje viser, hvor arbejdet udføres. Den gule linje viser omkørselsvejen for cyklister og gående. Illustration: Vejdirektoratet

Stor renovering på motorvejsbro vil sinke trafik i over tre måneder

Ringsted - 03. juli 2020 kl. 16:04 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man ærinder i og omkring Ringsted omkring den 13. juli og tre en halv måned frem, skal man måske overveje at benytte sig af motorvejsafkørsel 36 fremfor afkørsel 35.

Der er nemlig udsigt til nedsat hastighed og kødannelse omkring motorvejsbroen ved afkørsel 35 fra og med den 13. juli og frem til slutningen af oktober. Cyklister og gående kan slet ikke passere broen og skal berede sig på en større omvej, hvis de skal over motorvejen på det stykke.

Årsagen er, at Vejdirektoratet med en lille måneds forsinkelse skal i gang med en omfattende renovering af broen over Vestmotorvejen ved Østre Ringvej.

Renoveringen er påkrævet, fordi fugtisoleringen på motorvejsbroen har nået en levetid, hvor den ikke længere beskytter brokonstruktionen, oplyser Vejdirektoratet.

Ydermere trænger autoværnet til en totaludskiftning. I den forbindelse udføres der en forhøjelse af kantbjælkerne og en totaludskiftning af fugerne ved broenderne.

En ny fugtisolering vil ifølge Vejdirektoratet betyde længere levetid for broen. Den vil også give en bedre og mere køresikker oplevelse for trafikanterne.

Lukkes helt for cyklister Mens broarbejdet er i gang, er hastigheden på strækningen nedsat til 50 kilometer i timen. Trafikanterne omkring krydsene på Østre Ringvej for enden af til-/ og frakørsel 35 Vestmotorvejen må derfor væbne sig med tålmodighed i de tre og en halv måned, arbejdet forventes at stå på.

Anderledes er det for de lette trafikanter. Broen lukkes helt af for cyklister og gående, som i stedet ledes ud på længere omvej i Ringsted: Ad Kaserne Parkvej til Kærup Parkvej via Batteriet, stibroen over motorvejen.

Vejdirektoratet oplyser, at arbejdet vil foregå i dagtimerne, men tilføjer, at broarbejder altid meget afhængige af vejret. Der kan derfor være dage, hvor arbejderne ikke kan foregå.

Første store renovering Ifølge ingeniør hos Vejdirektoratet Vibeke Wegan er der tale om en gennemgribende renovering af broen, hvor man skræller alt af helt ind til konstruktionsbetonen:

- Det er første gang, der foretages så omfattende en renovering, siden broen blev bygget i 1973, fortæller hun.

Siden 1973 er slidlaget blevet udskiftet to gange. Det er almindeligt, at broer gennemgås med henblik på renovering efter cirka 50 år. På motorvejsbroen ved Østre Ringvej blev der på et udvalgt sted hugget ned til konstruktionsbetonen. Her kunne man se, at fugtisoleringen var utæt. I sidste ende kan en sådan skade, såfremt broen ikke bliver renoveret, betyde, at armeringen korroderer, hvorved konstruktionen ad åre kunne miste bæreevnen.

Opdeles i tre faser Arbejdet vil foregå i tre store faser, hvor cirka en tredjedel af broen renoveres ad gangen. I den indledende fase af arbejdet forberedes strækningen til at kunne omlægge trafikken til den ene side af broen. Det betyder, at trafikanterne bliver ledt forbi arbejdsområdet i to spor. Når trafikken er håndteret, skal den eksisterende belægning og fugtisolering fjernes. Når det eksisterende brodæk er frilagt, klargøres brodækket til den nye fugtisolering. Samtidig renoveres kantbjælkerne, så de er klar til nyt autoværn. Dernæst udføres den nye fugtisolering og asfaltarbejderne. Når det er afsluttet, flyttes arbejdsområdet over midt på broen, hvor fugtisoleringen udskiftes. Endelig flyttes der over til den sidste side, som udføres tilsvarende den første fase.

Afsluttende vil der være en fase, hvor trafikken ledes tilbage til den oprindelige situation.