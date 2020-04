Direktør for børne- og skoleområdet Gitte Løvgren tør ikke love, at alle pasningstilbud og skoler er klar til åbning onsdag 15. april. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor opgave at få pasning og undervisning klar til onsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor opgave at få pasning og undervisning klar til onsdag

Ringsted - 07. april 2020 kl. 13:35 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krisestaben i Ringsted Kommune holdt et ekstraordinært langt møde tirsdag morgen for at få struktureret processen med at opfylde regeringens ønske om at genåbne daginstitutioner og folkeskoler for elever fra 0.-5. klasse fra onsdag 15. april.

Læs også: Kommune venter på retningslinjer for genåbning af institutioner og skoler

- Vi kommer til at bede om rigtig meget af vores ledere i dagtilbud og skoler, for at det her skal lykkes, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V).

Opgaven bliver ikke lettere af, at kommunen endnu ikke har modtaget de konkrete anvisninger fra Sundhedsministeriet.

Det er derfor ikke sikkert, at alt kan være klar på onsdag 15. april.

- Vi vil gøre alt for, at genåbningen sker så hurtigt som muligt og gerne fra onsdag, men de sundhedsmæssige forhold skal være i orden. Vi håber derfor på forståelse for, at vi først kan melde en præcis åbningsdag ud, når vi kender retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, og herefter kan vurdere forholdene på hver enkelt dagtilbud og skole i forhold til disse, siger direktør for børne- og skoleområdet Gitte Løvgren.

relaterede artikler

Enigt byråd støtter lokal hjælpepakke til en værdi af otte millioner kroner 04. april 2020 kl. 05:48