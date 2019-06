Stor møbelbutik erklæret konkurs

Gravearbejdet i Nørregade har stået på i over et år og har fra begyndelsen medført en faldende omsætning for møbelbutikken. Udfordringen blev markant større, da gravearbejdet gik i gang uden for butikken.

- I begyndelsen mistede vi en halv million kroner i omsætning om måneden. Det havde vi muskler til at klare, men efter gravearbejdet afspærrede for al trafik uden for vores butik i Nørregade, har vi mistet op imod 50 procent af vores omsætning. Det kunne vi have klaret i halvanden måned, som vi først havde fået besked på, at vi ville være afspærret, men nu er der gået fem måneder, og vi vurderede, at hullet i kassen var blevet for stort til, at det var ansvarligt at fortsætte. Derfor valgte vi selv at indgive konkursbegæring efter rådgivning fra selskabets advokat, siger Bjarne Jensen, der har været direktør i butikken sammen med Sussie Holm-Hansen, som er sygemeldt.