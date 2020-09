Vigersted Forsamlingshus skal fortsat være et samlingspunkt for de landsbyens borgere. Foto: Jens Wollesen

Stor lokal opbakning til forsamlingshusets bestyrelse

43 borgere var mødt frem, da bestyrelsen for Vigersted Forsamlingshus' Venner søndag eftermiddag havde inviteret til borgermøde for at finde ud af, om der er lokal opbakning til at købe forsamlingshuset for en krone af Ringsted Kommune.