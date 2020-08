Stor hjælp til skybrudsramt brugs: Sandsække var klar på to timer

Sent fredag eftermiddag mødte ti landsbyborgere nemlig op for at fylde og stable sandsække ved den port til lageret, hvor vandet var sivet ind.

- Porten skulle have en helt anden stand, eller skulle vi tætne den, sagde forsikringsselskabet, der samtidig satte en streg under, at de ikke ville dække det en anden gang, hvis det ikke var lavet, siger Stef Koch Mogensen, bestyrelsesformand i Dagli'Brugsen Jystrup, der efter et større rengøringsarbejde åbnede torsdag eftermiddag med forsikringsselskabets påmindelse.