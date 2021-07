Stor hæder: Karateklub modtager to nye bælter

Ifølge Sanina Kürstein, der er formand for karateklubben, er det en stor bedrift af de to udøvere.

- Det er en rigtig flot præstation af dem, og man skal have trænet meget intenst og hårdt for at kunne få det sorte bælte i karate, så det er flot, hvad Katharina har gjort, siger Sanina Kürstein, inden hun tilføjer:

- Det er jo en af årsagerne til, at folk har lyst til at blive ved med at komme her stadig. Vi har rigtig mange sorte bælte både til unge, voksne og ældre mennesker. Det sjove er, at man kan få lov til at træne med alle dem, som har det sorte bælte, og det kan man faktisk få lov til allerede, når man er syv år gammel, fortæller Sanina Kürstein.