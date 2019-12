Stor golfklub halveret

Golfklubben bløder medlemmer. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ringsted - 04. december 2019 kl. 10:43 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemsskaren ved Skjoldenæsholm Golfcenter er efterhånden lige så hullet, som de to baner, der gør klubben unik.

Efter fristen for fornyelsen af årsmedlemsskabet faldt den 30. november, står det nemlig klart, at golfklubben bløder medlemmer, hvilket har forårsaget røde bundlinjer i årevis.

Her besluttede godt 200 ud af 550 klubmedlemmer at melde sig ud af den 27 år gamle golfklub, efter at have været vidne til at to baner blev til én på grund af manglende økonomi.

- Vi må konstatere, at tilslutningen desværre har været vigende, men det undrer os, at de her godt 200 medlemmer har meldt sig ud samtidig bare et par dage inden fristen, siger Flemming Evald Jørgensen, ejer af Skjoldenæsholm Golfcenter.

Fristen for kontingentfornyelsen var ellers rykket en måned for at imødekomme behovet for, om medlemmere ville spille på en enkelt i stedet for to baner, som der ikke er økonomi til i den belastede golfklub.

Sammen med en arbejdsgruppe vil Flemming Evald Jørgensen nu arbejde på at finde en løsning - og meget gerne snarest muligt.

- For dem, der har valgt at blive, vil vi gøre alt for sikre, at de kommer til at spille golf på Skjoldenæsholm. Men vi skal også kunne give dem svar på, hvad der kommer til at ske i lyset af det nye medlemstal, siger direktøren, der forventer at kunne give endeligt svar på golfcenterets fremtid inden jul.

