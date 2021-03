Se billedserie Vejret var torsdag perfekt til at mødes et par timer i det fri. Ved middagstid kørte eleverne igen hver til sit for at være klar til eftermiddagens online-undervisning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stor glæde over at være tilbage på skolen

Ringsted - 20. marts 2021 kl. 18:27 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Glæden har været stor blandt 1. og 2. g. eleverne på HHX og HTX uddannelserne i Ringsted, fordi de i denne uge endelig har fået mulighed for at mødes fysisk med alle deres klassekammerater.

Torsdag var det blandt andet eleverne i 1.a., som var samlet ved ZBC sammen med underviser i historie og international økonomi Allan Ankjær.

- Vi lagde ud med at spille en omgang rundbold og herefter har vi drukket varm kakao og sunget et par sange. Det er tydeligt, at eleverne har savnet det her sociale samvær og det samme gælder for os lærere. Vi har holdt gryden i kog med virtuel undervisning, men det har været hårdt, for det kræver stor forberedelse og alt skal skrives ned på forhånd, for at undervisningen kan fungere på bedst mulig vis online, siger Allan Ankjær.

Hans vurdering bakkes op af fire elever fra 1.a..

- Det er dejligt og hyggeligt at være tilbage, men det er ærgerligt, at det kun er for to timer. Vi kunne lige så godt have været her en hel dag, for vi er jo allesammen blevet coronatestet, inden vi mødte ind i dag, siger Jonas Elfving.

- Vi er godt trætte af at have online-undervisning. Det er kun de udadvendte, som snakker, og der er mange, som sidder stille og passer sig selv. Det hænger også sammen med, at vi jo ikke kender hinanden så godt, fordi vi ikke har haft ret lang tid sammen, før den fysiske undervisning blev lukket i december, tilføjer Astrid Gjedsted.

Trivsel er i bund

Eleverne fra 1.a. står langt fra alene med deres frustrationer. Det er på høje tid, at eleverne igen har fået mulighed for at mødes. Det viser interne undersøgelser, som skolens ledelse har foretaget.

- Vi har i ledelsen været på virtuel rundtur til vores klasser for at spørge dem om, hvordan de har det på en skala fra 1 til 10. Her har vi ved den seneste måling fundet ud af, at et stigende antal elever var helt nede på to til tre på skalaen, fordi de savnede at komme i skole og have det sociale fællesskab med deres klassekammerater, siger vicerektor på HHX og HTX i Ringsted Claus Junge.

Elevfremgang

Skolen har haft to klasser inde per dag i løbet af den første uge. Da 3.g. eleverne er i fuld gang med at skrive eksamensopgave, har skolen valgt at fokusere på 1. og 2.g eleverne i første omgang. Det har krævet et stort stykke ledelsesmæssigt arbejde, at få skemaerne til at gå op.

- Vi springer fra isflage til isflage og bestræber os hele tiden på at give lærere og elever de bedst mulige arbejdsbetingelser, siger rektor Niels-Erik Hybholt.

På trods af den besværlige dans med corona kan skoleledelsen glæde sig over, at der bliver oprettet to HTX-klasser og en HHX-klasse til næste skoleår. Det er en klasse mere end de seneste to år.

- Vi er meget glade for, at vi får en klasse mere næste år. Det er en tilfredsstillende fremgang, som vi har kæmpet målrettet for at realisere, tilføjer rektoren.