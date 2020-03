Stor gallaaften udskudt på grund af coronavirus

Ringsted Kommune har besluttet at udsætte Gallaaftenen, der skulle have været afholdt på fredag den 13. marts i Ringsted Kongrescenter foran 300 inviterede.

Gallaaftenen hylder alle kommunens foreninger og frivillige. Her skulle spejdere, idrætsfolk, lokalråd, sociale foreninger og kommunens råd mødes til god mad og underholdning med borgmester Henrik Hvidesten (V) som vært.

- Samlet set er vurderingen, at der vil være en del ældre deltagere til gallaaftenen samt at arrangementet uden problemer kan gennemføres på et senere tidspunkt eller i en anden form – og derfor udsættes gallaaftenen indtil videre, påpeger borgmesteren.