Efter over tre måneders nedlukning ser frisørkæden Hair by MBS frem til at genåbne efter påsken, hvor kunderne dog skal være hurtige, hvis de vil have en frisørtid.

Stor frisørkæde stormet af langhårede kunder

- Vi svarer selvfølgelig så hurtigt vi kan, for vi er helt klar og glæder os meget til at byde alle vores kunder velkommen tilbage igen, siger hun.

- Der er rimeligt stort pres på systemet. Sidst jeg var inde at se, var der langt over 100.000 brugere i kø, siger Christina Bundgaard Sørensen, der ejer frisørkæden Hair by MBS i Ringsted, Køge, Næstved og Slagelse, til DAGBLADET Ringsted tirsdag formiddag.

Med over en times ventetid skulle man næsten tro, at skattefar uddelte smæk eller gaver med årsopgørelsen, men nej, det er skam bare frisørtider, vi snakker om.

Firmaet samarbejder med over 1000 frisørsaloner landet over, og de har rustet sig til formiddagens pres igennem kø-systemet Que-it.

Frisørkæden Hair by MBS, der har saloner i Køge, Ringsted (billedet), Slagelse og Næstved, glæder sig til at genåbne den 6. april sammen med landets andre frisører. Foto: Jens Wollesen

- Vi har så store saloner, så det gør ikke noget at skulle fordele kunderne. Her er masser af plads og luft til kunderne, siger ejeren,

Åbning betyder rigtigt meget

Hair by MBS adviserer alle kunder om frisørtid og testresultat 24 timer før.

- Vi skal også se testresultatet i døren. Jeg håber, at kunderne er indforståede med retningslinjerne, for det er i forvejen ikke sjovt at skulle være politibetjente, siger Christina Bundgaard Sørensen.

Frisørkædens 30 medarbejdere glæder sig alle sammen til at tage imod kunderne - afsprittet og på afstand.

- Det betyder rigtigt meget at kunne åbne igen. Vi har 30 ansatte, der har gået hjemme i over tre måneder, så de brænder for at komme tilbage igen, slutter ejeren.