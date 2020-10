Lasse Blågreen er adm. direktør i Gyrstinge Entreprenørforretning A/S, som indtil denne sommer fortsat var et S.M.B.A- eller iværksætterfirma. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Stor fremgang for lille entreprenørfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor fremgang for lille entreprenørfirma

Ringsted - 19. oktober 2020 kl. 16:07 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er ganske få, der ønsker at investere i et nystartet entreprenørfirma. Er man til gengæld begyndt at tjene penge, er det langt lettere at finde samarbejdspartnere og investorer.

Det er historien om Gyrstinge Entreprenørfirma, der blev grundlagt i 2014 som iværksætterfirma med speciale i udførelse af fundamenter og indvendig kloak, men kun har vokset sig større lige siden.

I 2016 havde firmaet en omsætning på 800.000 kroner. I 2019 lød tallet på 54 mio. kroner.

- Vi bankede på mange døre i sin tid, men alle undtagen et sted blev vi afvist. Scantruck var de eneste, der troede på os, og hjalp os i gang, da vi havde nul kroner. Det vil jeg altid huske, forklarer Lasse Blågreen, der er adm. direktør i entreprenørfirmaet.

Firmaet blev dannet i 2014 som et S.M.B.A - en selskabsform der var attraktiv for iværksættere, der ønsker en begrænset hæftelse, men som ikke har råd eller mulighed for at oprette enten et ApS eller et A/S. Pressefoto

Indtil denne sommer var Gyrstinge Entreprenørfirma fortsat registreret som iværksætterfirma. Nu er det historie og firmaet fået føjet et A/S til nanvnet.

- Vi har valgt at ændre det som et signal til kreditorer og banker. Hvis vi skal steppe yderligere op i branchen, skal jeg have hjælp fra bankerne. Nu får de et offentligt regnskab, de kan bruge til noget, siger Lasse Blågreen.

Arbejder på hele Sjælland Gyrstinge Entreprenørforretning A/S arbejder for Milton Huse, Huskompagniet og Eurodan-Huse og er hele tiden aktiv på mindst ti lokaliteter på Sjælland.

Lige for tiden er firmaet i gang i Skævinge, hvor 35 rækkehuse og fire bygninger i tre etager med lejligheder er under opførelse.

- Vi er første led på projekterne, og det er et bevidst valg. Det er sjældent, at kunderne går konkurs tidligt i et projekt, og på den måde er vi sikre på at få vores penge. Opstår der problemer undervejs, er det sværere for en maler eller vinduespudseren at få sine penge. Jeg har aldrig oplevet problemer med at få betaling fra nogen af mine kunder, siger Lasse Blågreen.

Firmaet har for nylig fået tre fabriksnye Komatsu PC26MR-3 minigravere og en brugt Komatsu gravemaskine PC170-11 - alle hentet hos Scantruck A/S og nyligt leveret, og snart får de følgeskab af en fjerde PC26MR-5. Pressefoto

Han står også alene for indkøbet til firmaets maskinpark. Og her er Scantruck leverandør og Komatsu det foretrukne valg.

- Det er et helt bevidst valg. Komatsu leverer gode maskiner, og så har jeg kun én leverandør. Det er nemmere kun at snakke med en i stedet for flere leverandører. Jeg er tro mod mine leverandører, og jeg har en rigtig god og direkte dialog med Scantruck. Der er en gensidig tillid og forståelse, og begge parter prioriterer samarbejdet højt.