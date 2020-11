Her ses skitsen for K3 Ejendommes projekt. I første etape opføres bygning A, C, D, F og I. Foto: Bodil Pinholt

Stor butiksarkade er på vej ved outlet

Ejendomsudvikler Brian Schou har købt den 46.000 kvadratmeter, svarende til 6,5 fodboldbaner, store grund mellem og bag RingStedet og Falck-stationen på Klosterparks Allé i Ringsted. Grunden er købt af den lokale EDC-mægler Arno Werner. Her skal Brian Schous firma K3 Ejendomme udvikle et butiksprojekt med omkring 10 lejemål.

