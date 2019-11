Svane Apoteket åbner i Stakladen den første uge i december. Foto: Thomas Olsen

Stor butik indtager Stakladen

Til december åbner Slagelse-apoteker Anita Albrechtsen nyt apotek i Ringsted.

Ringsted - 02. november 2019 kl. 05:49 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der ligger Svane Apoteker i mange danske byer, men i den første uge i december åbner der også et i Ringsted, når apoteker Anita Albrechtsen slår dørene op for nyt apotek i butiksarkaden Stakladen på Nørregade.

- Vi vil gerne være med til at puste nyt liv i Nørregade, efter ni butikker er lukket i gaden. Jeg tænkte, at det var et godt sted, og jeg tror på Ringsted som handelsby, siger den 52-årige apoteker, der igennem de sidste to år har haft apotek under samme kæde i Slagelse, men altså nu føjer endnu et til Ringsteds i forvejen to apoteker.

Ny konkurrence Ringsted kommer således til at tælle tre apoteker, hvoraf både Klosterparkens Apotek og Ringsted Apotek er ejet af en anden kæde og apoteker Jørgen Moestrup siden 1998.

Det har dog desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Jørgen Moestrup, da han er på ferie. Men Anita Albrechtsen kommer selv ind på den konkurrence, hun naturligt nok indleder med vedkommende, hun - uden held - også selv har forsøgt at kontakte inden denne artikel.

- Man kan sige, at her allerede ligger to apoteker, så hvad skal vi så med et nyt? Jeg synes dog, der var god grobund for et nyt og et andet tilbud til det eksisterende apotek, siger hun og uddyber:

- Vi vil skille os ud på alt andet end den receptpligtige medicin. Som apotek kan vi ikke fikse nationale problemer og levere receptpligtig medicin, de andre ikke kan, men vi kan i hvert fald være et ekstra tilbud til borgerne med andre mærkevarer og kampagner, siger Anita Albrechtsen, der bebuder, at kampagneperioder og priser på mærkevarerne vil være anderledes end hos byens eksisterende apotek.

- Jeg kender dog ikke det præcise udvalg her, men jeg ved bare, at det er en anden kæde og derfor også har et andet indkøb af mærkevarer, end vi på Svane Apoteket har.

Et nyt pust Selv er Anita Albrechtsen netop flyttet til Ringsted, og går med åbningen af apoteket i brechen for et levende og forskelligartet handelsliv. Hendes apotek i Slagelse tæller i øjeblikket ca. 20 medarbejder, og hun håber, at efterspørgslen i Ringsted vil være nok til at ansætte flere.

- Jeg er lige flyttet hertil, og jeg vil gerne gøre noget godt for byen. Jeg er glad for at komme i midtbyen og synes også det nye torv er blevet super flot, siger hun og runder af på et håb:

- Jeg håber, byen vil tage imod os og betragte os som et nyt pust.