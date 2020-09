Stor blitz-fangst på farlig vej: »Vi vender tilbage«

Politiet fik travlt med bødeblokken og saksen efter en fartkontrol på knap to timer på Roskildevej ved Snekkerup lidt uden for Ringsted.

Blitzene lynede nemlig, da Den Automatiske Trafikkontrol-vogn (ATK) onsdag eftermiddag var opstillet i sydliggående retning ved Roskildevej ud for nummer nummer 543.

I løbet af små to timer blev 55 ud af 895 passerende bilister taget i at køre for stærkt. En af bilistrne kørte næsten lige så stærkt, som det er tilladt at køre på nærmeste motorvejsstrækning, nemlig 129 kilometer i timen. Ni bilister kan se frem til et klip i kørekortet.