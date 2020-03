Stoletyv satte hjulspor

En indbrudstyv kørte i et motoriseret køretøj til og fra et indbrud på Holbækvej nord for Ringsted. Det viser spor på stedet.

Her kom husets beboer hjem og opdagede, at der havde været indbrud, og tyven var kommet ind ved at kaste en sten igennem en rude, så vedkommende kunne åbne et dørhåndtag indefra.