Se billedserie Far og datter, Michael og Mathilde Falch, kan opleves 17. november i Klostermarkskirken.

Støtteforening er klar med et nyt alsidigt musikprogram

Ringsted - 08. august 2019 kl. 14:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når ambitionen er at bidrage positivt til et varieret musikliv i Ringsted og samtidig støtte musikskolen, giver det god mening, at Musikforeningen Roxy har sammensat så varieret et efterårsprogram, som tilfældet er.

Første arrangement er en sensommerfest, hvor musikforeningen for første gang tilbyder en aften med spisning og efterfølgende dans. Fredag 6. september klokken 18.30 bliver der serveret en menu bestående af lakseterrine, kalv vitello tonnato, kyllingeballotine, kornblomst ost, brød, knækbrød og lidt sødt til sidst med mulighed for at købe diverse drikkevarer undervejs. Siden spiller Doghouse Cats op med et repertoire, der appellerer til en glad aften på dansegulvet med numre som 'Shake, Rattle and Roll', 'In The Mood', 'Reet Petite' og 'Just A Gigolo'. Bandets rutinerede musikere leverer højt humør og stramme rytmer.

- Derfor håber vi også, at familier, venner og kolleger kan se det oplagte i at tage til en glad aften sammen. Vi er i hvert fald overbeviste om, at publikum i Ringsted også har mod på den type dansemusik, siger formanden for Roxy, Søren-Mikael Hansen i en pressemeddelelse.

Anderledes stille og eftertænksomt bliver det fredag 4. oktober, når sangskriveren og guitaristen M.C. Hansen er den næste gæst på Springbrættet, koncertsalen ved Ringsted Musikskole, sammen med sin faste makker, Jacob Chano, på klaver og harmonium.

Og så runder Musikforeningen Roxy ellers sin premieresæson af med en oplevelse af de helt store, når rocklegenden Michael Falch og hans datter Mathilde giver koncert sammen søndag 17. november.

- De har besluttet sig for at lave en efterårsturné med udelukkende kirkekoncerter, så vi er selvfølgelig overordentlig glade og taknemmelige for, at Klostermarkskirken har sagt ja til at åbne dørene for sådan et arrangement. Der er ingen tvivl om, at det bliver en oplevelse af de helt store', siger Roxy-formanden og konstaterer, at interessen da også allerede er stor, sioplyser Søren-Mikael Hansen.

Billetsalget åbnede allerede inden sommerferien, da Michael og Mathilde Falch lancerede turneen, så der er ingen grund til at betænke sig for længe, hvis man har lyst til at høre far og datter fortolke hinandens repertoire.

Han understreger, at alle i Musikforeningen Roxy arbejder frivilligt med det ene formål at støtte Ringsted Musikskole.