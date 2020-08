Se billedserie Malermester Martin Ello Junggaard og garver Jens-Christian Nielsen ved den 200-300 gamle kirkedør, der lige er blevet malet. I baggrunden ses den endnu ældre dør til kirkerummet. Den menes at stamme fra omkring 1550, og den er med den originale maling. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Større projekt at renovere kirkedør

Ringsted - 26. august 2020

Intet er overladt til tilfældighederne, når en 200-300 år gammel kirkedør skal renoveres. Det ved malermester Martin Ello Junggaard alt om, for han har været på opgaven med at renovere Høm Kirkedør. Et arbejde, der begyndte i slutningen af maj.

- Det har været den helt store proces efter Nationalmuseets forskrifter, fortæller Martin Ello.

Inden han gik i gang med opgaven, kontaktede han Nationalmuseet, for at få at vide, hvordan han helt nøjagtigt skulle griber den an, for det er en bevaringsværdig dør.

Malermesteren fik at vide at det faktisk er strafbart, hvis man ikke undersøger, hvordan man gør. Dermed behøver han ikke frygte straf for at være gået til opgaven på et forkert grundlag.

- Sidste gang den var malet, har man nok brugt en forkert maling, for det boblede op, fortæller graver og kirketjener Jens-Christian Nielsen.

Det er omkring ti år siden, døren er blevet renoveret sidst.

Grunden til, at det har været en meget lang en proces med at male døren er, at den er behandlet med linolie, og det tager tid at tørre. I modsætning til plastikmaling, der på en varm sommerdag kan tørre på en halv time, så tager det meget længere tid for linolimaling at tørre.

- Det skal tørre 24-72 timer, siger Martin Ello.

Før døren blev malet, blev den smurt ind i brun sæbe og pakket ind i plastik, og derefter blev den gamle maling taget af. Så blev den kittet med linoliekit. Nederst var der lidt råd, men det er blevet fjernet og kittet op.

Pommersk fyr

Døren er lavet i pommersk fyr, som er meget tæt i årene, og derfor yderst holdbart.

- Det er vigtigt, at man stadig kan se, at det er en gammel dør, siger Jens-Christian Nielsen.

- Sådan nogle opgaver som denne, sætter man en fagmand på, oplyser han.

Døren har været taget ned, mens renoveringen har stået på, og har så været sat op igen, når der har været kirkelige handlinger.

Samlet har Martin Ello brugt mellem 10 og 20 timer på arbejdet.

Mange lag

Døren skulle først grundes to gange og nu er den blevet malet to gange. Den skal gerne have et par gange mere, inden den er færdig, formentlig sidst på ugen.

Det er vigtigt, at malingen bliver smurt meget tyndt på, for ellers tørrer det ikke.

Malermesteren kan ikke skjule sin begejstring for opgaven.

- Jeg synes det er et kæmpe skulderklap at få sådan en opgave, siger Martin Ello.

Han har været selvstændig med sit malerfirma Ello i to et halvt år. Han synes det er mere interessant at få sådan en opgave med kirkedøren end at male gipsvægge.

- Jeg tror, at der er nogen derhjemme, der ikke gider at høre mere om det, siger Martin Ello.

Døren er kun blevet malet på ydersiden, som jo skal holde til al slags vind og vejr.

Kirkedøren skal fremover gerne have en enkelt gang linolie hvert femte år og så ellers den store tur hvert 20. år.

Linolie er et naturprodukt, som ikke er giftig. Man skal derfor ikke være bange for lugten.

Endnu ældre dør

Døren mellem våbenhuset og skibet er i øvrigt endnu ældre end yderdøren. Døren, der er med udskæringer, menes at stamme fra 1550, og den har endnu den originale maling. Man må sige, at kvalitet betaler sig.

- Døren har formentlig været yderdør, før der kom våbenhus, fortæller Jens-Christian Nielsen.

I 1970 fjernede man den brune maling, der i mange år har skjult de smukke dekorationer. De blev formentlig malet over ved reformationen. Heldigvis er de nu kommet frem i lyset igen, så kirkegængerne kan nyde den.