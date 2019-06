Det er marken bagved Finn Andersen (tv), Rolf Mørk Nielsen (mf.) og Stine Rasmussen (th.), man vil omdanne til støjvold. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Støjvold tættere på end nogensinde

Ringsted - 01. juni 2019
Af Anders Petri

Støjvold: Et privat initiativ om at bygge en støjvold mellem motorvejen vest for afkørsel 36 og Benløse er kommet et stort skridt nærmere. Efter både borgmester Henrik Hvidesten (V) og Per Flor (S), der er formand for Plan- og Boligudvalget, umiddelbart udviste kølig skepsis for forslaget, har tonerne ændret for sidstnævnte, efter netop Plan- og Boligudvalget har kigget nærmere på sagen.

- Vi har bestemt at gå videre med ideen, fordi der for det første er udarbejdet et skitseforslag, men det har også noget med prisen at gøre. Kan vi få det gjort uden at det koster andet end projektering, så er det jo langt at foretrække, siger han.

At gå videre med ideen betyder i første omgang at få svar på en række spørgsmål omkring projektet, men hos grundejerne, der kan se frem til mindre støj i baghaven, er der begejstring over ønsket om dialog.

- Det viser jo, at det virker og vi bliver lyttet på. Det betyder meget, at vi endelig bliver lyttet til, og at det bliver taget alvorligt, at vi har de her gener fra motorvejen, siger Stine Rasmussen, der er formand for Grundejerforening Vænget.