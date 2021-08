Stine Fussing har arbejdet som personlig træner siden 2017. Forinden var hun elitedanser. Privatfoto

Stine vil hjælpe med at finde livsglæde

Ringsted - 04. august 2021 kl. 19:32 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Der findes stribevis af dem i Danmark. De såkaldte »Online Coaches« eller personlige trænere, om man vil.

Én af dem er 24-årige Stine Fussing. Hun er uddannet kostvejleder og personlig træner, mens hun ligeledes er i gang med at læse til fysioterapeut. Til daglig bor Stine Fussing i Ringsted, og selvom hun godt er klar over, at udvalget af personlige trænere er stort, forsøger hun alligevel skille sig ud ved at gøre tingene på sin helt egen måde. Derfor tilbyder hun både online coaching og fysisk coaching ansigt-til-ansigt i Fitnesslab i Ringsted.

- Jeg brænder for at hjælpe mennesker med at blive den bedste version af sig selv og hjælpe så mange som muligt. Det er mit brændende ønske at bidrage til, at verden bliver lidt gladere, lidt sundere, og at flere mennesker får overskud, energi og selvtillid til at leve et godt liv, siger Stine Fussing til DAGBLADET.

Det lokale betyder meget For Stine Fussing spiller Ringsted en stor rolle i hendes nuværende succes som personlig træner.

Hun er glad for den opbakning, som hun møder fra de lokale i byen.

Samtidig mener hun, at det kan gavne hende at være bosat i lokalområdet, hvor hun i højere grad kan skabe et navn inden for et bestemt antal breddegrader.

- Jeg er megaglad for, at jeg er i Ringsted. For jeg kan skabe et navn, hvor jeg også har mulighed for at lave fysisk træning. De færreste opnår succes ved at være »all over the place,« hvorfor det i sidste ende er det vigtigt for mig, at jeg i mit nærmiljø kan møde klienter på gaden med en stor tilfredshed. Noget, jeg faktisk ret ofte oplever, hvilket glæder mig, forklarer hun.

Stine Fussing er derfor særligt opmærksom på at gøre sine klienter tilfredse, for som hun selv påpeger, går snakken hurtigt i krogene, hvis hun ikke gør sit arbejde ordentligt over for sine klienter.

- Jo mindre byen er, desto mere betyder mund-til-mund noget, så hvis jeg laver et dårligt forløb, går snakken hurtigt. Så jeg er virkelig bevidst om min kvalitet i mine forløb både online og ved pt (personlig træner, red). Og jeg kan møde mine klienter fysisk i en mindre by. Det glæder mig derfor at kunne fokusere på en by som Ringsted, lyder det fra Stine Fussing.

Også elitedanser Stine Fussing har været online coach og personlig træner siden 2017.

Inden da var hun elitedanser, mens hun i øjeblikket sideløbende med sin virksomhed arbejder som legehelt på forskellige hospitaler rundt omkring i landet.

Her hjælper hun med at inddrage bevægelse hos de syge børn, som er indlagt på hospitalerne.