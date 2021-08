Stine Askgaard Fredholm fra Ringsted Ungdomsforum har været med til at planlægge fredagens koncert med Barselona i Ringsted. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Stine glæder sig til at føle fællesskabet blandt Ringsteds unge

Ringsted - 13. august 2021 kl. 12:31 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Der var oprindeligt tre koncerter på tapet, da Ringsted Ungdomsforum (RUF) planlagde sommers musikprogram, men en oplevelse på Roskilde Festival i 2019, afgjorde valget.

- Jeg så Barselona på Roskilde festival i 2019, hvilket var en helt fantastisk oplevelse. Jeg er helt vild med deres musik. Barselona har bragt noget nyt til den danske musikscene, og jeg føler, at de blev meget populære blandt alle os unge hurtigt. Det også kunne ses, da jeg så dem på Roskilde festival, hvor det regnede, og alligevel havde vi samlet os i en stor folkemængde for at høre dem og opleve dem, fortæller hun, og tilføjer:

- Det er et fællesskab, som vi ikke har følt længe.

Stor begejstring blandt de unge

Hun siger dertil, at selvom scenen i Ringsted er en del mindre end den på Roskilde Festival, så håber hun ikke på at det bliver det afgørende for den følelse der opstår til koncerten. Hun håber, at koncerten kan være et sted Ringsteds unge kan samles og fejre skole- og studiestart med hinanden:

- Jeg håber at vi atter kan samles om at komme til en fed koncert med et band, som ikke bare jeg, men mange unge er begejstrede for, og fejre at vi forhåbentligt snart kan have en ungdom, uden for mange restriktioner tilbage.

Gode minder Hun fortæller også, at dem hun har snakket med om koncerten er lige så begejstret som hende selv, og at byens unge har en forventning, om at det bliver en god oplevelse de kan have sammen.

- Jeg håber at det vil blive en koncert, hvor dem der deltager, vil få nogle gode minder. Og i fremtiden sige til hinanden: »kan du huske da vi var til Barselona koncert? Det var mega fedt«, afslutter hun.