Stine er skræmt: Man risikerer sin sundhed ved at bo her

Ringsted - 09. september 2021

Ny forskning tyder på, at næsten en tredjedel af alle danskere er udsat for trafikstøj, der kan give demens.

En af dem er Stine Rasmussen, som lever døgnet rundt med støjen fra Vestmotorvejen. År efter år er støjen blevet værre, og nu frygter hun, at familien og naboerne i parcelhuskvarteret i Benløse bliver alvorligt syge.

- Det er utroligt skræmmende. Vi kendte godt risikoen for stress og hjerte-karsygdomme, og nu kommer demens oveni. Det skræmmer mig, at jeg ikke kan bo i mit eget hjem uden at risikere at blive meget syg, siger Stine Rasmussen.

Forskningsprojektet fra universiteterne i Roskilde, København og Odense viser blandt andet, at man har 27 procent større risiko for at udvikle alzheimer og 18 procent for demenssygdomme, når man udsættes for støj over 55 decibel i en årrække.

- Vi ved, det er sundhedsskadeligt at bo her, men vi oplever, at vi ikke bliver hørt, siger Stine Rasmussen.

Som formand for Grundejerforeningen Vænget i årevis har kæmpet for at få etableret et støjværn mellem Vestmotorvejen og boligerne nord for Ringsted.

Siden 2008 har hun og familien boet i det klassiske parcelhuskvarter, og selv om støjen også var til stede dengang, var der ingen betænkeligheder ved at flytte til Benløse.

- Vi fik jo at vide, at der var en støjvold på vej, så jeg ikke skulle bekymre mig.

13 år senere er det fortsat en bar mark, der adskiller den befærdede motorvej fra Stine Rasmussens grund.

Endt i en syltekrukke DAGBLADET har flere gange beskrevet, hvordan de støjplagede borgere har forsøgt at råbe politikerne op. Stine Rasmussen anerkender, at der fra politisk side er forståelse, men hun føler, at sagen er endt i en syltekrukke.

- De ved godt, at der er et problem, men de gør ikke noget ved det. Vi er dybt skuffede over, at vi ikke bliver taget seriøst, siger Stine Rasmussen.

Ringsted Kommune har gennem flere år arbejdet på en mulig løsning, og et firma specialiseret i at opbygge støjvolde er kommet med bud på konkrete løsninger. En af udfordringerne er, at jorden, hvor støjvolden kan anlægges, er privatejet. Et andet problem er, at Vejdirektoratet skal kunne råde over arealet, hvis motorvejen en dag skal udvides.

For Stine Rasmussen er det vigtigste, at der snart sker noget.

- Det er, som om processen hele tiden går i stå. Jeg ender snart med at miste håbet, siger hun.

Stine Rasmussen er ansat i hospitalssektoren og arbejder blandt andet med patienter, som er ramt af blodpropper og demens.

Risikerer sin sundhed Hun ser dagligt, hvordan sygdommen påvirker mennesker, og derfor skræmmer det hende, at et nyt forskningsprojekt fra RUC, SDU og Københavns Universitet viser en forhøjet risiko for demens, når man påvirkes af trafikstøj over en længere periode.

- Man risikerer sin sundhed ved at bo et sted som Benløse. Det er utroligt, at vi ikke bliver taget alvorligt af politikerne, siger Stine Rasmussen.

Borgmester: Bagsiden af medaljen Borgmester Henrik Hvidesten (V) forstår godt, borgerne på Vænget i Benløse og andre steder i kommunen har den opfattelse, at støj fylder meget.

- Men med den gode infrastruktur, vi har i kommunen, følger bagsiden af medaljen med, og det er støj. Min ambition er dog, at der flere steder bliver gjort noget ved det, siger han.

Kan du godt forstå, at Benløse-borgerne føler, at sagen er endt i en syltekrukke?

- Det kan jeg godt forstå, men jeg kan forsikre dem om, at det ikke er en syltekrukke. Fra kommunens side vil vi gerne arbejde videre med planlægningen. Både i Benløse og andre steder i kommunen skal vi arbejde med at få lavet nogle støjdæmpende foranstaltninger, fastslår Henrik Hvidesten.

Imens håber Stine Rasmussen, at der snart bliver fundet en løsning.

- Jeg er snart ligeglad, hvad det er. Om det er en skov, der bliver plantet, eller om det er et mindre støjhegn. Bare der sker noget, lyder det.